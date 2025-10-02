Заморозки, туман та сильний вітер: якої погоди чекати в Україні 3 жовтня

У п’ятницю, 3 жовтня, опадів в Україні майже не очікується, лише у високогір’ї Карпат можливий дощ із мокрим снігом. Синоптики прогнозують заморозки на ґрунті та місцями в повітрі, а також тумани у західних і північних областях.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Погоду в Україні формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску, та прохолодна волога повітряна маса. Відтак опадів ми не очікуємо, а крізь важкі сірі хмари час від часу пробиватиметься сонячне проміння. і лише на високогір’ї Карпат пройде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом”, – розповіли синоптики.

У нічні та ранкові години в західних і північних регіонах місцями утворюватиметься туман. Вітер східний та північно-східний, 7-12 м/с, у південних і південно-східних областях вдень можливі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у більшості західних і північних областей становитиме +1…+6 °C, на ґрунті очікуються заморозки, а на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині та Житомирщині можливі й у повітрі 0…-3 °C. Удень у цих регіонах +8…+13 °C, на решті території +14…+19 °C. У високогір’ї Карпат температура коливатиметься від -2 °C до +3 °C.