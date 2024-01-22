Політика

Заморожені активи РФ будуть використані для підтримки України – Борелль 

22 Січня 2024 20:12
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рф, боррель

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що між країнами-членами ЄС існує політична згода щодо використання надходжень від заморожених російських активів.

Слова Борреля переказав редактор “Радіо Свобода” з питань Європи Рікард Джозвяк, пише “Європейська правда”

За словами Джозвяка, посли ЄС мають дати дозвіл на це рішення в середу, згідно з яким спочатку кошти відкладуть на окремий рахунок, а потім використають їх для підтримки України.

Раніше Боррель заявив, що українцям не слід хвилюватись через можливе послаблення підтримки з боку Євросоюзу незважаючи на зміщення фокуса на вирішення конфлікту на Близькому Сході.


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