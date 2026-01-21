Замах на вбивство на Київщині: кілер міг використати смарт-окуляри для ідентифікації жертви

У Фастівському районі Київської області повідомили про підозру чоловіку у замаху на умисне вбивство на замовлення. За попередньою інформацією, підозрюваний міг використовувати смарт-окуляри, щоб ідентифікувати потерпілого та визначити ціль для пострілу.

За даними Київської обласної прокуратури та поліції Київської області, подія сталася у селі Новосілки Фастівського району. Нападник чекав на потерпілого біля під’їзду будинку, після чого дістав пістолет і здійснив два постріли. Чоловік отримав вогнепальне поранення голови та був госпіталізований.

Поліцейські встановили, що 36-річний місцевий житель повертався додому після прогулянки з собакою, коли біля під’їзду нападник зненацька відкрив вогонь і втік. На місці події правоохоронці виявили гільзи та кулю, які направили на експертизу.

За кілька годин зловмисника затримали «за гарячим слідом» співробітники поліції Київщини та Фастівського районного управління за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Затриманим виявився 39-річний уродженець Донецької області.

Вистрілив у голову та втік: поліцейські Київщини повідомили про підозру зловмиснику / Фото: Нацполіція

Під час обшуку за місцем тимчасового проживання та проживання підозрюваного правоохоронці вилучили пістолет «Форт-12» із встановленим глушником, набої, мобільні телефони, а також пігулки метадону. За версією слідства, зброю чоловік зберігав незаконно, без відповідного дозволу.

У прокуратурі зазначили, що за попередньою інформацією підозрюваний міг користуватися смарт-окулярами, за допомогою яких ідентифікував потерпілого та визначив, у кого саме необхідно стріляти. Наразі правоохоронці встановлюють особу замовника злочину та можливих співучасників.

Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — закінчений замах на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та на замовлення, а також за ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження зі зброєю. Досудове розслідування триває.