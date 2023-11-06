Залужний підтвердив загибель свого помічника

Головнокомандувач Залужний підтвердив загибель майора Честякова. За його словами, це сталося у його День народження, вибуховий пристрій спрацював в одному із подарунків.

“Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто.

Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков.

В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині…

З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією.

Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування”, – повідомив Залужний.