Кримінал

Залужний підтвердив загибель свого помічника

6 Листопада 2023 20:44
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Залужний

Головнокомандувач Залужний підтвердив загибель майора Честякова. За його словами, це сталося у його День народження, вибуховий пристрій спрацював в одному із подарунків.

“Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. 

Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. 

В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині…

З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією.

Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування”, – повідомив Залужний.


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