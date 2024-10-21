Залужний готує до публікації першу книгу своїх мемуарів “Моя війна”

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний написав книгу “Моя війна” – першу в трилогії.

Про це пише “Бабель” з посиланням на джерела з оточення Залужного.

У мемуарах йдеться про події в житті ексголовкома від дитинства до 24 лютого 2022 року. А втім, кілька розділів все-таки присвячені повномасштабній війні Росії проти України.

“Моя війна” повністю закінчена і незабаром зʼявиться у книгарнях. Книга стала першою в трилогії – дві наступні матимуть назви “Наша війна” та “Їхня війна”. Нині Залужний працює над “Нашою війною”.

На запитання “Бабеля”, чи не є книга стартом політичної карʼєри колишнього головнокомандувача, джерела з його оточення сказали, що в політику Залужний не збирається.