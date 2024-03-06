Законопроєкт про мобілізацію потрапить на розгляд у другому читанні до кінця березня – Веніславський

Є всі шанси, що законопроєкт про мобілізацію потрапить у сесійну залу на розгляд у другому читанні до кінця березня. Наразі профільний комітет фіналізує порівняльну таблицю і планує перейти до постатейного обговорення всіх законодавчих поправок за участю народних депутатів, які подавали свої пропозиції.

Про це на брифінгу 6 березня повідомив народний депутат від “Слуги народу”, член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський, передає Суспільне.

“Завтра (7 березня — ред.) можемо вже фіналізувати порівняльну таблицю і вже наступного тижня перейти до постатейного обговорення всіх законодавчих поправок за участю народних депутатів, які подавали свої пропозиції, поправки”, — сказав Веніславський.

Він додав, що вони з колегами налаштовані витратити на те, щоб остаточно сформувати свій висновок від одного до двох тижнів. І відповідно після цього буде проголосовано висновок комітету для розгляду законопроєкту в парламентській залі.

“Є всі шанси, щоб цей законопроєкт потрапив вже в фіналізованому вигляді в порівняльній таблиці до другого читання до кінця цього місяця”, — сказав депутат.

Веніславський розповів, що у середу, 6 березня, у комітеті, зокрема, розглянули рекомендації та висновок Національного агентства з питань запобігання корупції. НАЗК мало 6 зауважень, які частково врахували, частково відхилили.

Також проговорили деякі питання, які залишалися невизначеними щодо бронювання, механізмів щодо відстрочки до призову на військову службу під час мобілізації для осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, розповів депутат.

За його словами, це “одне з сенсаційних для громадян питань”. Із приводу цього питання — правового статусу і можливості отримати відстрочку від призову для осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особливо 3 групи — нардепам надійшла найбільша кількість звернень від громадян України. Зокрема, до самого Веніславського надійшло більше тисячі таких звернень на електронну адресу.

Він розповів, що вирішили запросити представників соціальної політики, МОЗ, щоб ще раз ретельно проаналізувати всі медичні, соціальні аспекти і прийти до узгодженого рішення.

“Тому, що можливість отримати відстрочку від призову особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, була і є одним із найпоширеніших варіантів для зловживань. І, як свідчать дані, які надавала міністерка з соціальної політики, кількість людей із інвалідністю, які отримали цю інвалідність після повномасштабного вторгнення, зросла в рази, порівняно з середньою кількістю, яку Україна утримувала до воєнного періоду”, — сказав Веніславський.

Він розповів, що це друге системне питання, яке комітет буде розглядати у четвер, 7 березня, в закритому режимі — щоб врахувати, з одного боку, права громадян України і захист людей з інвалідністю, а з іншого боку, щоб дотриматися балансу між інтересами національної безпеки, необхідністю вирішити питання демобілізації чи звільнення з військової служби тих, хто два роки воює, а для цього потрібно забезпечити відповідний резерв.

І так само у четвер у закритому режимі буде дискусія щодо критеріїв, які запропонують в остаточному варіанті висновку комітету про можливість звільнення з військової служби під час воєнного стану.

“Будемо розглядати критерії. 36 місяців, попередньо, узгоджено тривалість військової служби, а яким чином враховувати участь у бойових діях, виконання бойових розпоряджень, це те що будемо завтра дискутувати”, — сказав Веніславський.