Політика

Закон про мобілізацію може вступити в силу у квітні – Гончаренко

7 Лютого 2024 21:54
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мобілізація
Олексій Гончаренко / Гончаренко у Facebook

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» після ухвалення Верховною Радою у цілому може набрати чинності вже у квітні 2024 року.

Про це повідомив народний депутат України від парламентської фракції «Європейська Солідарність» у ефірі програми Укрінформу «Лещенко запитує».

«Після ухвалення законопроєкту про мобілізацію надається два тижні на подачу правок, після чого Комітет з питань нацбезпеки оборони і розвідки має розглянути ці правки і винести питання в зал», – поінформував він.

Гончаренко висловив думку, що до другого читання в законопроєкт буде подана велика кількість правок та пропозицій від народних депутатів та членів профільного комітету.

«Попередньо, я думаю, що розгляд законопроєкту в другому читанні в залі парламенту відбудеться 22 – 23 лютого. Приблизно в ці дати», – підкреслив парламентарій.

За його словами, доля документа залежатиме від того, чи проголосує за нього Рада в другому читанні чи ні.

«Якщо Рада ухвалює закон, то далі його має підписати Президент, і через більшість норм він вступить в силу через місяць. В квітні орієнтовно вже відбудеться вступ його в силу, якщо за нього буде проголосовано в другому читанні», – поінформував політик.

Він уточнив, що результат голосування парламенту за документ про мобілізацію залежатиме від його «кінцевої конфігурації».


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