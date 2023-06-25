Політика

Заколот Пригожина завдасть суттєвої шкоди Москві – ISW

25 Червня 2023 10:54
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ISW, пригожин

Збройне повстання засновника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина та його похід на Москву показало слабкість Кремля, і, найімовірніше, завдасть суттєвої шкоди зусиллям країни-агресора у війні проти України.

Про це повідомляється у звіті ISW.

Повстання Пригожина продемонструвало, що російським військам бракує резервів у багатьох тилових районах і воно майже напевно погіршить моральний дух російських військ в Україні, адже українські сили можуть це використати для коригування спроб прориву російської оборони.

Зараз Кремль стикається з глибоко нестабільною рівновагою. Угода, досягнута завдяки Лукашенку, є короткостроковим, а не довгостроковим рішенням, повстання Пригожина виявило серйозні слабкості Кремля та російського міноборони.

“Припущення про те, що повстання Пригожина, відповідь Кремля та посередництво Лукашенка були інсценовані Кремлем, абсурдні”, – йдеться у повідомленні.

В Інституті вивчення війни звертають увагу, що повстання виявило слабкість російських силових структур та продемонструвало нездатність Путіна своєчасно використовувати свої сили для відбиття внутрішньої загрози, а також ще більше підірвало його силову монополію.

У звіті йдеться про те, що дії “вагнерівців” показали деградацію російських військових резервів, які майже повністю зайняті боями в Україні, а також небезпеку покладатися на недосвідчених призовників для захисту кордонів РФ.

Зазначається, що аналітики не прогнозують швидкий крах Кремля, проте заколот Пригожина та події в РФ, швидше за все, завдадуть суттєвої шкоди військовим зусиллям Москви у війні проти України.

Як повідомлялося, очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. Він узяв під контроль Ростов-на-Дону та частину Воронезької області, після чого «вагнерівці» вирушили на Москву.


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