Харків

Закатовані та вбиті: в Казачій Лопані знайшли тіла двох загиблих

15 Жовтня 2022 12:49
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поліція, харків

Під час окупації смт Козача Лопань двох закатованих чоловіків поховали на території селищного кладовища.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

Попередньо встановлено, що двоє чоловіків загинули у квітні 2022 року під час окупації населеного пункту. Вони потрапили в полон і незаконно утримувалися російськими окупантами. На їх тілах зафіксовані сліди катувань – наявні ушкодження кісток черепу, переломи щелепи та ребер. Їх особи встановлюються.

Для встановлення причин смерті, тіла загиблих, а також речові докази, зібрані на місці події, направлені на судово-медичну експертизу.

Поліцейські ВП №3 ХРУП №3 разом з прокурорами Дергачівської окружної прокуратури провели огляд місця події і задокументували черговий злочин рф.


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