Закатовані та вбиті: в Казачій Лопані знайшли тіла двох загиблих

Під час окупації смт Козача Лопань двох закатованих чоловіків поховали на території селищного кладовища.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

Попередньо встановлено, що двоє чоловіків загинули у квітні 2022 року під час окупації населеного пункту. Вони потрапили в полон і незаконно утримувалися російськими окупантами. На їх тілах зафіксовані сліди катувань – наявні ушкодження кісток черепу, переломи щелепи та ребер. Їх особи встановлюються.

Для встановлення причин смерті, тіла загиблих, а також речові докази, зібрані на місці події, направлені на судово-медичну експертизу.

Поліцейські ВП №3 ХРУП №3 разом з прокурорами Дергачівської окружної прокуратури провели огляд місця події і задокументували черговий злочин рф.