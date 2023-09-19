Захисники за добу знищили 35 ворожих артсистем

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу захисники ліквідували 520 загарбників, 35 артилерійських системи, 15 БПЛА та 17 ББМ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно склали: