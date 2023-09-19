Захисники за добу знищили 35 ворожих артсистем

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу захисники ліквідували 520 загарбників, 35 артилерійських системи, 15 БПЛА та 17 ББМ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 273 460 (+520) осіб,
- танків − 4628 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 8851 (+17) од,
- артилерійських систем – 6062 (+35) од,
- РСЗВ – 778 (+2) од,
- засобів ППО − 526 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4784 (+15) од,
- крилатих ракет ‒ 1479 (+17) од,
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 8 601 (+30) од,
- спеціальної техніки ‒ 903 (+2) од.