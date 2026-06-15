Загинули четверо рятувальників та співробітник міськради: деталі атаки РФ на Харків

Уночі 15 червня у Холодногірському районі Харкова внаслідок повторного російського ракетного удару по місцю, де працювали екстрені служби, загинули п’ятеро людей. Серед жертв — четверо рятувальників ДСНС та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Ще дев’ятеро людей дістали поранення.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У Холодногірському районі Харкова зафіксували чотири осередки займання після російського обстрілу. Під час ліквідації наслідків атаки росіяни завдали повторного ракетного удару по місцю роботи екстрених служб.

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Унаслідок атаки загинули п’ятеро людей, серед яких четверо рятувальників ДСНС. Ще дев’ятеро осіб постраждали, з них шестеро — співробітники ДСНС.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, також загинув співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін, який разом із рятувальниками брав участь у ліквідації наслідків обстрілу.

“Олексій був одним із найкращих професіоналів своєї справи, завжди на місці влучань оперативно організовував пошуково-рятувальні та відновлювальні роботи”, – написав Терехов.

У загиблого залишилися дружина та однорічна донька.