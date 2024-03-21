Суспільство

Загиблих унаслідок ракетного удару по Харкову 20 березня ідентифікували

21 Березня 2024 21:11
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загиблі, харків, обстріл
Наслідки ракетного удару / ДСНС

Внаслідок ракетної атаки на Харків 20 березня загинули троє чоловіків та дві жінки.

Про це у Фейсбуці повідомив Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Відучора всі п’ятеро вважалися зниклими безвісти. Та завдяки оперативній роботі наших слідчих та криміналістів, вже підтверджені особи чотирьох загиблих», – повідомив Болвінов.За даними Болвінова, загинули двоє макетників-дизайнерів підприємства, яке займається вивісками – їм було 51 та 42 роки. Обидва згоріли на п’ятому поверсі. Один з них був ідентифікований завдяки співпадінню з ДНК його матері, іншого – зі зразками брата.

Тіла обох загиблих жінок також знайшли на 5 поверсі. Одна з них працювала в бухгалтером на підприємстві, яке виготовляло електрообладнання. Їй було 56 років. Її зразки співпали з відібраним ДНК рідного брата.

Друга жінка – 54-річна менеджерка зі збуту, її зразки ДНК співпали зі зразками її доньки.

«П’ята жертва – найімовірніше, колега цієї жінки. Він працював головним інженером на тому ж підприємстві. Зразки букального епітелію матері головного інженера вже прямують до нас зі Слов’янська. Вже завтра, після досліджень та аналізів зможемо точно сказати, чи саме він є п’ятою жертвою воєнного злочину росіян», – повідомив начальник слідчого управління.


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