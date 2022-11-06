Захід не бачить іншого вибору, окрім як продовжувати підтримувати Україну, – WSJ

Західні дипломати кажуть, що Вашингтон та його союзники не бачать перспектив скорого припинення війни в Україні шляхом переговорів, враховуючи високі ставки для Москви та Києва, а також той факт, що обидві сторони вірять у свою перемогу.

Про це пише The Wall Street Journal.

НАТО та її члени заявляють, що вони сповнені рішучості продовжувати надавати економічну та військову допомогу Україні, оскільки вона бореться за повернення досягнень російських військ і покарати Москву санкціями за її напад на свого сусіда. Водночас лідери західних країн наразі не мають чіткого уявлення щодо того, як може виглядати мирне врегулювання війни Росії проти України.

Деякі законодавці США, стурбовані витратами на війну та можливістю ескалації, наполягали на мирних переговорах. Законодавці-республіканці поставили під сумнів продовження фінансування, і нещодавнє опитування Wall Street Journal показало, що підтримка України серед виборців-республіканців падає .

Але уряди США та Європи кажуть, що Кремль посилює війну, а не створює можливості для справжніх переговорів.

«Ми вітаємо готовність Президента Зеленського до справедливого миру, заснованого на повазі до територіальної цілісності, суверенітету та її законного права захищати себе від агресії», – йдеться у заяві міністрів закордонних справ із «Групи семи», клубу великих розвинених демократій. П’ятниця. «Заклики Росії до переговорів не викликають довіри, коли вона продовжує ескалацію війни та випускає нові погрози та дезінформацію».

У зв’язку з тим, що Україна повертає окуповану Росією територію, а її громадяни стикаються з відключеннями електроенергії та водопостачання, спричиненими нападами Росії на цивільні об’єкти , президент України Володимир Зеленський каже, що зараз не час відступати, і що з Путіним неможливо укласти довготривалий мир. .

Путін каже, що він відкритий до переговорів, щойно США скерують Київ до переговорів. Але враховуючи ескалацію війни російським президентом, проголошену ним анексію української території та мобілізацію додаткових військ на фронт , західні уряди не роблять спроб змусити пана Зеленського до мирних переговорів.