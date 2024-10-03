В Ізраїлі заявили, що ліквідували “прем’єр-міністра” Сектору Гази

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що ліквідувала посадовця ХАМАСу Раухі Муштаха, який де-факто був “прем’єр-міністром” Сектору Гази.

“ЦАХАЛ і Агентство безпеки оголошують, що приблизно три місяці тому внаслідок їхнього спільного удару знищено Раухі Муштаха, главу уряду ХАМАС у секторі Газа”, – йдеться в заяві ЦАХАЛ.

За даними ЦАХАЛ, Муштаха був ключовим підлеглим глави ХАМАС Ях’ї Сінвара і одним із його найближчих соратників. Під час удару також загинув високопоставлений член політбюро ХАМАС Самех аль-Сірадж.

Зазначається, що ВПС Ізраїлю тоді атакували підземний комплекс на півночі Гази, де перебували представники ХАМАС. Ізраїльські військові уточнили, що комплекс слугував командно-контрольним центром ХАМАС.