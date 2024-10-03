Суспільство

Названі фаворити на Нобелівську премію миру
3 Жовтня 2024 13:32
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нобелівська премія
Золота медаль з зображенням Альфреда Нобеля в профіль зліва / Фото: Нобелівський комітет

Агентство ООН у справах палестинських біженців, Міжнародний суд ООН і глава ООН Антоніу Гутерріш є одними з фаворитів на здобуття Нобелівської премії миру в цьому році.

Про це повідомляє Reuters.

Букмекери вважають російського дисидента Олексія Навального, який помер в колонії, фаворитом на здобуття цьогорічної премії. Але це неможливо, оскільки він не може отримати премію посмертно, пише агенство.

Інший фаворит букмекерів, український президент Володимир Зеленський, навряд чи переможе, оскільки він є лідером країни, яка перебуває у стані війни.

“Агентство ООН у справах палестинських біженців може бути одним з таких кандидатів. Вони роблять надзвичайно важливу роботу для цивільних палестинців, які відчувають страждання від війни в Газі”, – сказав Генрік Урдал, директор Інституту дослідження миру в Осло, в інтерв’ю агентству Reuters.

Він додав, що присудження премії було б суперечливим, враховуючи звинувачення Ізраїлю в тому, що деякі співробітники організації брали участь в атаці на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.

Деякі експерти вважають, що Нобелівську премію миру може бути присуджено генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу за його зусилля зі зміцнення міжнародного світопорядку. Можливий також варіант, що премію цього року не буде вручено, що вже відбувалося 19 разів в історії премії.


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