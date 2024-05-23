Економіка

ЗАЕС знову на межі блекауту, – Енергоатом

23 Травня 2024 16:20
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окупація, заес
Запорізька атомна електростанція / Фото: Енергоатом

Сьогодні, 23 травня, відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ  “Дніпровська”, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із Об’єднаною енергосистемою України.

Про це повідомляє Енергоатом.

“Наразі найбільша АЕС Європи зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330 кВ Запорізька ТЕС — Феросплавна. У разі відмови цієї лінії на ЗАЕС станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії”, – зазначають в Енергоатомі.

“Російські окупанти продовжують створювати надзвичайно небезпечну ситуацію на Запорізькій АЕС. Аби не допустити розвитку найгірших сценаріїв, станція має якнайшвидше повернутися під контроль легітимного оператора – Енергоатома”, – наголошує очільник Компанії Петро Котін. 

Від початку російської окупації Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.


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