ЗАЕС знову на межі блекауту, – Енергоатом

Сьогодні, 23 травня, відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ “Дніпровська”, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із Об’єднаною енергосистемою України.

Про це повідомляє Енергоатом.

“Наразі найбільша АЕС Європи зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330 кВ Запорізька ТЕС — Феросплавна. У разі відмови цієї лінії на ЗАЕС станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії”, – зазначають в Енергоатомі.

“Російські окупанти продовжують створювати надзвичайно небезпечну ситуацію на Запорізькій АЕС. Аби не допустити розвитку найгірших сценаріїв, станція має якнайшвидше повернутися під контроль легітимного оператора – Енергоатома”, – наголошує очільник Компанії Петро Котін.

Від початку російської окупації Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.