Забудовник окупованого Маріуполя вже кілька років живе у США?

Російський мільярдер Олексій Репік, якому належить компанія “Р-Строй” – один із основних забудовників окупованого Маріуполя, вже кілька років живе у США.

Про це повідомив проект Scanner Project, який здійснюється прихильниками засудженого російського опозиціонера Іллі Яшина.

За його даними в Сан-Франциско Репік має чотириповерховий будинок вартістю 19,1 млн доларів.

Крім того, у США народилися щонайменше троє з чотирьох дітей олігарха.

Статок Рєпіка оцінюється в 1,4 млрд доларів. У лютому 2023 року його було внесено до санкційних списків.