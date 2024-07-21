Кримінал

За уточненою інформацією внаслідок обриву тросу над Дніпром у Києві загинув хлопець
21 Липня 2024 16:44
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Внаслідок обриву троса на канатній дорозі через Дніпро в Києві загинув хлопець 2004 року народження.

Раніше була інформація, що впала дівчина. Але виявилося, що це хлопець з Вінниці, який приїхав на відпочинок в Київ.

“…обірвався один із 3-х тросів канатного спуску, внаслідок чого чоловік, який здійснював спуск, впав у воду. На даний час встановлено, що обрив тросу відбувся приблизно за 50 метрів від Набережного шосе”. – повідомили в поліції.

У Києві на тросі через Дніпро зірвався хлопець, а не дівчина, як раніше повідомляли. Він катався разом із братом. Брат залишився живим / Фото НПУ

Коли поліція прибула на місце, персонал атракціону був відсутній, ведуться роботи щодо виявлення потерпілого та встановлення працівників й власника зазначеного канатної дороги.

Хлопця вже дістали, на жаль, він загинув.

«Обладнання для кріплення, яке було на ньому, було важким щоб виплисти, воно потягнуло на дно».


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