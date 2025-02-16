Суспільство

За три дні 28-ма бригада отримала сотні заявок по проєкту “Контракт 18-24”
16 Лютого 2025 15:06
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Воїн 28 ОМБр / Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу
Воїн 28 ОМБр / Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

За три дні від початку програми “Контракт 18-24” 28-а окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу отримала близько 300 заяв.

Як повідомив начальник рекрутингової групи бригади Денис Швидкий в ефірі телемарафону “Єдині новини”, після опрацювання заяв вже 50-60 осіб готові підписати контракт.

За його словами, з кожним днем зацікавленість у програмі зростає.

“Конкретно наша бригада за три дні отримала близько 300 звернень. Після обробки заяв вже 50-60 людей готові до підписання контрактів. Надалі результати будуть покращуватися, коли люди зрозуміють усі плюси цієї програми. З кожним днем все більше людей звертаються”, – сказав Швидкий.

28-ма ОМБр є однією з шести бригад, на які поширюється нова програма контрактної служби, загалом у списку перебувають 72-га, 95-та, 38-ма, 10-та і 92-га бригади.

“Наша бригада демонструє перехід до стандартів НАТО. Ми повністю супроводжуємо новобранців, зокрема на етапі ВЛК. Далі йде базова військова підготовка під керівництвом інструкторів, які навчалися в країнах НАТО та мають бойовий досвід”, – додав Швидкий.

У бригаді також розвивається служба супроводу, яка підтримує військовослужбовців після поранення чи звільнення. Крім того, впроваджується програма забезпечення житлом.

Днями Міністерство оборони України анонсувало новий проєкт “Контракт 18-24”, який укладається на рік і передбачає для добровольців віком від 18 до 24 років оплaту в мільйон гривень і низку пільг.


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