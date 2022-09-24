Політика

За сім місяців війни росіяни втратили 56,3 тис. людей Генштаб ЗСУ оновив дані щодо кількості знищеної техніки і живої сили окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.09 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 56300 (+240) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2262 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 4807 (+11) од,

артилерійських систем – 1361 (+6) од,

РСЗВ – 327 (+1) од,

засоби ППО ‒ 170 (+0) од,

літаків – 255 (+1) од,

гелікоптерів – 220 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6),

крилаті ракети ‒ 240 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 126 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал