Суспільство

За Пречистівку Донецької області тривають бої – DeepState
3 Вересня 2024 07:30
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донецька область, фронт
Карта DeepState

Аналітики проєкту DeepState повідомили, що тривають бої за Пречистівку Донецької області.

Про це повідомляє DeepState

“За уточненими даними, село штурмувало щонайменше 12 ОВТ ворога. Кацапи налагодили логістику до села, зконцентрувавши в ньому до 100 чоловік піхоти”.

Крім того, зазначили аналітики DeepState, ворог посилено обстрілює райони Урожайного, Новодонецька, Причистівки та Макарівки на Донеччині.

Пізніше DeepState повідомив, що ворог просунувся у Нью-Йорку та Пречистівці.

Також, вказують аналітики, уточнюється лінія зіткнення біля Лиману Першого та Водяного. Відносна стабілізація фронту біля Галицинівки.


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