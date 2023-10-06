Кримінал

За попередніми даними окупанти вдарили по Харкову “Іскандерами”

6 Жовтня 2023 08:19
читать на русском →

У п’ятницю вранці російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову, за попередніми даними, ракетами “Іскандер”, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

“У Харкові зафіксовано два прильоти ворожих ракет. На місці працюють профільні служби, слідчі, криміналісти. За попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби, росіяни вдарили по мирному Харкову ракетами типу “Іскандер”. Огляди місць подій тривають”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, влучання зафіксовано в Київському та Основ’янському районах міста. По медичну допомогу звернулися 9 осіб, серед постраждалих – 11-місячна дитина.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Жовтня 2023 08:52

Ракетний удар по Харкову: під завалами знайшли тіло дитини
6 Жовтня 2023 08:06

Сили ППО вночі знищили 25 з 33 “Шахедів”
6 Жовтня 2023 07:37

ЗСУ мають успіх за залізницею під Бахмутом, – Генштаб
6 Жовтня 2023 07:24

Удар з найбільшою кількістю загиблих на Харківщині: свідчення очевидців про атаку по селу Грозі
6 Жовтня 2023 07:01

В США розглядають альтернативні шляхи допомоги Україні, – Politico
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
усі думки