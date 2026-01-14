За підпали об’єктів Укрзалізниці на Рівненщині двоє агентів ФСБ отримали по 15 років тюрми

Двоє агентів ФСБ, які здійснювали підпали об’єктів Укрзалізниці в Рівненській області, отримали по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалено за матеріалами Служби безпеки України.

Фігурантів затримали у червні 2024 року. За даними слідства, вони займалися підпалами релейних шаф на залізничній інфраструктурі регіону. За допомогою диверсій ворог намагався порушити транспортну логістику Сил оборони України на заході держави.

Як встановило розслідування, завдання ФСБ виконували двоє місцевих безробітних, яких завербували через Telegram-канал із пропозиціями так званих «легких заробітків». За обіцянку швидкого підробітку вони підшукали релейну шафу, що забезпечувала роботу семафорів на одній із залізничних ліній області.

Реклама

Реклама

Після погодження цілі з куратором з ФСБ диверсанти підпалили технологічне обладнання, використовуючи легкозаймисту суміш. Під час злочину кожен із них мав чітко визначену роль: один безпосередньо здійснював підпал, інший фіксував диверсію на камеру мобільного телефону для подальшого «звіту» російській спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали агентів по гарячих слідах одразу після вчинення злочину. Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України — диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Рівненській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.