За останню добу Сили оборони знищили 93 БПЛА і понад 1000 окупантів

Генштаб ЗСУ оновив данії щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 26.11.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 324830 (+1070) осіб,
- танків ‒ 5513 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10279 (+16) од,
- артилерійських систем – 7874 (+23) од,
- РСЗВ – 907 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 597 (+1) од,
- літаків – 323 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5901 (+93),
- крилаті ракети ‒ 1565 (+0),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10288 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 1113 (+1)
Дані уточнюються.