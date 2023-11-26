Політика

За останню добу Сили оборони знищили 93 БПЛА і понад 1000 окупантів

26 Листопада 2023 10:29
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив данії щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 26.11.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 324830 (+1070) осіб,
  • танків ‒ 5513 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10279 (+16) од,
  • артилерійських систем – 7874 (+23) од,
  • РСЗВ – 907 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 597 (+1) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5901 (+93),
  • крилаті ракети ‒ 1565 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10288 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1113 (+1)

Дані уточнюються.


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