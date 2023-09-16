Суспільство

За останній тиждень ціни на бензин зросли приблизно на 1 гривню 

16 Вересня 2023 14:45
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Пальне

В Україні, як і у Європі, спостерігається тенденція зростання цін на пальне. Протягом останнього тижня ціни на заправках зросли приблизно на 1 гривню.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив директор енергетичних програм “Центру Разумкова” Володимир Омельченко.

За його словами, на сьогодні середня ціна на бензин складає 94 гривень, а на дизельне пальне — 93,5 гривень.

Омельченко пояснив, що причиною зростання цін на паливо у світі є насамперед політика країн-членів ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти), які постійно знижують квоту.

“На сьогодні насамперед вплив ми маємо від підвищення цін на нафту у світі, і відповідно на нафтопродукти в ЄС. Це головний фактор зростання цін на українських АЗС. Думаю, поки що ми не побачимо ні у вересні, ні у жовтні 95-й бензин по 60 грн в середньому. В перспективі є така ймовірність, але недостатньо висока”, — зазначив він.

Омельченко додав, що подальша динаміка залежить від політики країн ОПЕК, стану світової економіки, а також від економічного стану Китаю, який споживає багато нафтопродуктів.


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