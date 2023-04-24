За минулу добу руйнувань, жертв та постраждалих не зафіксовано – Синєгубов

Минулої доби ворог продовжував завдавати ударів по районах прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, під вогнем ворога були райони населених пунктів Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове, Красне Перше, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Лиман Перший, Кислівка та інших.

“Масштабних руйнувань, жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано”, – зазначив він у Telegram.

Синєгубов також повідомив, що за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 3,3 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.