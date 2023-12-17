За минулу добу росіяни зазнали величезних втрат

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника
З 24.02.2022 по 17.12.2023 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 346070 (+1250) осіб,
- танків ‒ 5739 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10692 (+25) од,
- артилерійських систем – 8137 (+37) од,
- РСЗВ – 923 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 609 (+4) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6278 (+40),
- крилатих ракет ‒ 1610 (+1),
- кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10766 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 1194 (+4).
Дані уточнюються.