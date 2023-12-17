Політика

За минулу добу росіяни зазнали величезних втрат

17 Грудня 2023 11:20
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника

З 24.02.2022 по 17.12.2023 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 346070 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 5739 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10692 (+25) од,
  • артилерійських систем – 8137 (+37) од,
  • РСЗВ – 923 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 609 (+4) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6278 (+40),
  • крилатих ракет ‒ 1610 (+1),
  • кораблів /катерів ‒ 22 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10766 (+56) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1194 (+4).

Дані уточнюються.


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