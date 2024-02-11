За минулу добу обстріляно понад 20 населених пунктів Харківщини, є жертви серед мирного населення

У Харкові триває ліквідація наслідків ударів у Немишлянському районі Харкова.

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, у медичних закладах області перебувають двоє поранених: стан 61-річної жінки та 45-річного чоловіка стабільний, продовжують лікування, загрози життю немає.

Він також повідомив, що за минулу добу, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 22 населених пунктів Харківщини: зокрема Козача Лопань, Охримівка, Миколаївка, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області та ін.

Окупанти завдавали авіаударів по Варварівці, Вільхуватці.

О 10:05 відбувся обстріл села Бугаївка Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

О 12:50 у с. Малинівка Чугуївського району відбувся обстріл РСЗВ. Без потерпілих.

О 12:25 відбувся обстріл селища Козача Лопань Харківського району.

Пошкоджено житловий масив «Театральний». Також пошкоджено скління вікон у двохповерховому житловому будинку, який знаходиться навпроти. Без постраждалих.

О 20:20 відбувся обстріл КАБами с.Водяне Куп’янського району. Зруйновано два приватні будинки. Пошкоджено сім приватних будинків. Загинула 56-річна жінка, постраждав 58-річний чоловік, від госпіталізації відмовився.

За межами села пошкоджене фермерське господарство. Зруйновано п’ять складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку.