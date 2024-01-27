Суспільство

За кордон не випустили футбольну команду ампутантів

27 Січня 2024 11:29
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дпсу

ДПСУ надала пояснення щодо не пропуску через кордон футбольної команди «ПОКРОВА АМП».

Під час вивчення законних підстав для виїзду за кордон гравців, які увійшли до футбольної команди «Покрова АМП», прикордонники встановили, що більшість осіб зі складу команди, які є чинними військовослужбовцями, не мають необхідних документів для перетинання кордону.

Попередньо встановлено, що керівництво футбольної команди не до кінця вжило необхідних дій щодо погодження дозволів для команди та отримання позитивного результату розгляду листів.

Водночас прикордонники вживають всіх можливих заходів, аби допомоги команді в перетинанні кордону.

Футбольний клуб “Покрова АМП” розпочав свою історію у вересні 2023 року на Львівщині. Команда на 80% складається з військових, які захищали Україну на фронті.

«Покрова АМП» – базова команда національної збірної України з футболу серед гравців з ампутацією кінцівок. Восени вона посіла друге місце в Лізі Націй-2023.


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