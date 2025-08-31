За кого б проголосували українці, якби вибори відбулися сьогодні?

Дослідження Соціологічної групи «Рейтинг» за 21-23 серпня 2025 року показало: якби президентські вибори відбулися найближчим часом, найбільшу підтримку отримали б Володимир Зеленський (35%) та Валерій Залужний (25%).

У парламентському рейтингу лідирує умовна Партія Залужного (24%), далі – умовний Блок Зеленського (20%). Європейська солідарність набрала б 7%, умовні Партія Буданова та Партія Азов – по 6%.

Дослідження також показало, що українці прагнуть миру та готові до пошуку компромісів, але лише за умови отримання надійних гарантій безпеки від міжнародних партнерів.

59% опитаних підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% виступають за продовження війни до повного повернення Донбасу і Криму, ще 13% – до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року.

82% респондентів вважають реалістичним завершення війни через переговори. Із них 62% підтримують варіант компромісу із залученням інших країн, 20% – прямі перемовини з росією. При цьому 75% наголошують: погоджуватись на припинення вогню можна лише за умови міжнародних гарантій безпеки.

Серед ключових гарантій українці називають фінансування армії та постачання зброї від партнерів (52%), вступ союзників у війну у разі нового нападу (48%) та міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%).

На запитання «Що зараз найважливіше?» більшість (58%) відповіли – отримання від партнерів гарантій фінансування ЗСУ та достатніх поставок зброї. Лише 31% вважають головним повернення всіх територій.

Опитані найчастіше зазначали, що Україна воює з росією за майбутнє дітей (60%) та за свободу (44%).

Рівень довіри до українських лідерів залишається високим. Валерію Залужному довіряють 74% громадян, Володимиру Зеленському – 68%, Кирилу Буданову – 59%.