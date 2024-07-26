За кілька годин у Парижі розпочнеться церемонія відкриття ОІ-2024

Сьогодні в Парижі офіційно стартують XXXIII Олімпійські ігри. Але напад вандалів на високошвидкісну залізничну мережу TGV Франції виявив ризики безпеки, пише Reuters.

Скоординовані дії паліїв призвели до серйозних перебоїв у роботі деяких із найжвавіших залізничних ліній Франції напередодні вечірньої церемонії, включно з лініями, що з’єднують Париж із такими містами, як Лілль на півночі, Бордо на заході та Страсбург на сході.

Ніхто не взяв на себе відповідальність за подію.

Напад стався, незважаючи на масштабну операцію із забезпечення безпеки Ігор, у якій взяли участь близько 45 000 поліцейських, 10 000 солдатів і 2 000 співробітників приватних охоронних підприємств.

Парад-відкриття включатиме в себе ходу барж, які провезуть близько 7 000 спортсменів по Сені повз найвідоміші визначні пам’ятки Парижа, в той час як понад 300 000 глядачів спостерігатимуть за тим, що відбувається з берегів.

З моменту проведення останніх Ігор – зимової Олімпіади в Пекіні 2022 року – почалися війни в Україні та секторі Газа, створюючи вкрай напружену обстановку на міжнародній арені. У Франції встановлено найвищий рівень безпеки, хоча офіційні особи неодноразово заявляли, що жодної конкретної загрози для церемонії відкриття або Ігор немає.

У рамках масштабної операції із забезпечення безпеки влада використала повноваження, надані антитерористичним законом, помістивши 155 осіб під спостереження, яке суворо обмежує їхнє пересування, свідчать офіційні дані та аналіз справ, проведений агентством Reuters.

Тим часом ізраїльських спортсменів супроводжують елітні тактичні підрозділи на змагання і назад, а також забезпечують їм цілодобову охорону протягом усієї Олімпіади, повідомляють офіційні особи.

Десятки світових лідерів приїдуть до Парижа на церемонію відкриття, яку охоронятимуть снайпери на дахах будинків. Русло Сени буде прочесано на предмет бомб, а повітряний простір Парижа буде закрито.

Загалом під час Ігор літаки радіолокаційного спостереження і безпілотники Reaper спостерігатимуть за важливими об’єктами згори, а винищувачі Mirage 2000 перебуватимуть у готовності перехопити літаки, які вторглися в заборонений повітряний простір.

“Усе готово”, – сказав президент Франції Еммануель Макрон у відеоролику, опублікованому на платформі X. “Навіть олімпійські кільця на місці”, – сказав він, дивлячись на Ейфелеву вежу. “Насолоджуйтеся Іграми!”

Макрон, який отримав другий мандат два роки тому, сподівався, що Олімпіада закріпить його статус.

Але невдала ставка на позачергові вибори до законодавчого органу послабила його і кинула тінь на його статус на міжнародній арені.

Високий рівень безпеки також викликав невдоволення парижан після того, як поліція ввела зону безпеки вздовж річки перед церемонією відкриття, встановивши металеві паркани, що відгороджують райони, і вимагаючи дозволу – перепусток з QR-кодами – для входу.

У кафе на берегах Сени, які зазвичай жваво працюють влітку, через обмеження стало дуже тихо.

Це не допомогло підняти настрій у країні з приводу Олімпіади, який, як сподівається Макрон, покращиться після її початку.

Вторгнення Росії в Україну означає, що зазвичай величезна делегація спортсменів Москви скоротилася до 15 осіб, які виконали і прийняли вимоги щодо допуску до участі в змаганнях як нейтральні спортсмени, згідно зі списком, опублікованим МОК 20 липня.

Білорусь направить 17 спортсменів, які виступають як нейтральні учасники.

Україна представить 140 спортсменів – найменший контингент з часів розпаду Радянського Союзу.

Урочиста церемонія, яка розпочнеться о 19:30 (о 20:30 за Києвом) і ознаменує офіційний старт Ігор 2024 року в Парижі, пройде повз багатьох улюблених пам’яток французької столиці, включно з музеєм Лувр і мостом Pont des Arts.

“Ми збираємося використати всі історичні пам’ятки навколо Сени, і не буде жодного берега річки або моста, який не був би наповнений музикою, танцями або виставами”, – каже хореограф церемонії Мод Ле Пладек.

Це буде перший випадок, коли церемонія відкриття відбудеться поза стадіоном.

Подробиці тримають у секреті, зокрема про деяких артистів, які візьмуть участь у церемонії, а також про те, хто останнім пронесе факел і запалить олімпійський вогонь на честь початку Ігор.

За словами артистів, вони проводили закриті репетиції, щоб зберегти все в таємниці.

Одна з головних невідомих для церемонії просто неба – погода. Наразі прогнозується хмарна погода, тоді як організатори сподівалися, що в середині церемонії настане “золота година” заходу сонця, яка освітлює будівлі.

Понад 10 500 спортсменів візьмуть участь в Олімпійських іграх, які відбуваються вже 100 років відтоді, як Париж востаннє приймав Ігри. Змагання розпочалися в середу, а перші з 329 золотих медалей будуть вручені в суботу. Церемонія закриття відбудеться 11 серпня.