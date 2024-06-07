За екснардепку Сисоєнко вже внесли заставу у понад 900 тис. грн.

За колишню нардепку Ірину Сисоєнко, яку зранку затримали правоохоронці, внесли заставу у максимальному розмірі – 904 000 грн.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на речницю Офісу генерального прокурора Надію Максимець.

“Їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді внесення застави у максимальному розмірі – понад 900 000 грн. За наявною інформацією, застава за підозрювану внесена. При цьому суд поклав на підозрювану ряд процесуальних обов’язків та заборонив спілкування з учасниками провадження”, – розповіла Максимець.

Суд також арештував спільника Сисоєнко – він має право внести заставу у вигляді 250 000 грн. Ще одній підозрюваній призначили домашній арешт.

Зранку СБУ затримала в Києві колишню народну депутатку, яка разом зі спільниками щомісяця “заробляла” на ухилянтах до 100 тис. доларів. Сисоєнко організувала виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.