Кримінал

За екснардепку Сисоєнко вже внесли заставу у понад 900 тис. грн.
7 Червня 2024 17:27

За колишню нардепку Ірину Сисоєнко, яку зранку затримали правоохоронці, внесли заставу у максимальному розмірі – 904 000 грн.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на речницю Офісу генерального прокурора Надію Максимець.

“Їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді внесення застави у максимальному розмірі – понад 900 000 грн. За наявною інформацією, застава за підозрювану внесена. При цьому суд поклав на підозрювану ряд процесуальних обов’язків та заборонив спілкування з учасниками провадження”, – розповіла Максимець.

Суд також арештував спільника Сисоєнко – він має право внести заставу у вигляді 250 000 грн. Ще одній підозрюваній призначили домашній арешт.

Зранку СБУ затримала в Києві колишню народну депутатку, яка разом зі спільниками щомісяця “заробляла” на ухилянтах до 100 тис. доларів. Сисоєнко організувала виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.


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