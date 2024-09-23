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За два роки SpaceX планує запустити пʼять космічних кораблів до Марса
23 Вересня 2024 16:39
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космос
Надважка система запуску Starship компанії SpaceX/ Фото: SpaceX

За два роки SpaceX планує запустити на Марс пʼять безекіпажних космічних кораблів Starship. Від успіху їхньої місії залежатимуть польоти вже з екіпажем. Якщо все вдасться, то вже за чотири роки до червоної планети полетять астронавти.

“Подорожувати з Землі на Марс можна лише кожні два роки, коли планети вирівнюються. Це збільшує складність завдання, але також слугує імунітетом для Марса від багатьох катастрофічних подій на Землі”, — пояснив Ілон Маск у дописі на Х

У випадку, якщо місія буде вдалою, за чотири роки до Марса вирушать астронавти. Але якщо будуть якісь негаразди, пілотований політ доведеться відкласти. Та в будь-якому разі SpaceX планує збільшувати кількість космічних кораблів, які відправлятимуться на Марс. 

Водночас одіозний мільярдер навіть у дописі, присвяченому підкоренню космосу, згадав і про політику. Він висловив занепокоєння тим, що зараз програма Starship зіштовхується з “урядовою бюрократією”, яка, на його думку, лише зростатиме у випадку продовження правління демократів.


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