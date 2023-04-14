Політика

За добу ЗСУ знищили 500 окупантів

14 Квітня 2023 08:53
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення.

З 24.02.22 по 14.04.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 181090 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3650 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7069 (+16) од,
  • артилерійських систем – 2784 (+7) од,
  • РСЗВ – 535 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 283 (+0) од,
  • літаків – 307 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 321 (+1).

Дані уточнюються.


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