Політика

За добу ЗСУ знищили 500 окупантів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення. З 24.02.22 по 14.04.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 181090 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3650 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7069 (+16) од,

артилерійських систем – 2784 (+7) од,

РСЗВ – 535 (+0) од,

засоби ППО ‒ 283 (+0) од,

літаків – 307 (+0) од,

гелікоптерів – 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 321 (+1). Дані уточнюються. Поділитися:



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