За добу ЗСУ знищили 500 окупантів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення.
З 24.02.22 по 14.04.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 181090 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3650 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7069 (+16) од,
- артилерійських систем – 2784 (+7) од,
- РСЗВ – 535 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 283 (+0) од,
- літаків – 307 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 321 (+1).
Дані уточнюються.
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