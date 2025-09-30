        Суспільство

        За добу ЗСУ ліквідували ще 970 окупантів — оновлена статистика втрат РФ

        Сергій Бордовський
        30 Вересня 2025 07:49
        читать на русском →

        Станом на 30 вересня 2025 року загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 110 560 осіб. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували ще 970 військових. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        Також зафіксовано такі втрати техніки:

        • танки — 11 222 (+4 за добу),
        • бойові броньовані машини — 23 291 (+1),
        • артилерійські системи — 33 311 (+27),
        • РСЗВ — 1 505 (+1),
        • засоби ППО — 1 224,
        • літаки — 427,
        • гелікоптери — 346 (+1),
        • безпілотники оперативно-тактичного рівня — 65 303 (+301),
        • крилаті ракети — 3 790,
        • кораблі/катери — 28,
        • підводні човни — 1,
        • автомобільна техніка та автоцистерни — 63 241 (+90),
        • спеціальна техніка — 3 979.

        У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

        Реклама
        Реклама


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини