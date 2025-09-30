За добу ЗСУ ліквідували ще 970 окупантів — оновлена статистика втрат РФ

Станом на 30 вересня 2025 року загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 110 560 осіб. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували ще 970 військових. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Також зафіксовано такі втрати техніки:
- танки — 11 222 (+4 за добу),
- бойові броньовані машини — 23 291 (+1),
- артилерійські системи — 33 311 (+27),
- РСЗВ — 1 505 (+1),
- засоби ППО — 1 224,
- літаки — 427,
- гелікоптери — 346 (+1),
- безпілотники оперативно-тактичного рівня — 65 303 (+301),
- крилаті ракети — 3 790,
- кораблі/катери — 28,
- підводні човни — 1,
- автомобільна техніка та автоцистерни — 63 241 (+90),
- спеціальна техніка — 3 979.
У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.