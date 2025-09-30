За добу ЗСУ ліквідували ще 970 окупантів — оновлена статистика втрат РФ

Станом на 30 вересня 2025 року загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 110 560 осіб . Лише за останню добу ЗСУ ліквідували ще 970 військових. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ .

