Політика

За добу знищено понад 750 окупантів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 19.01.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 118530 (+760) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3136 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 6235 (+10) од,

артилерійських систем – 2122 (+14) од,

РСЗВ – 442 (+0) од,

засоби ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 287 (+0) од,

гелікоптерів – 277 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1882 (+6),

крилаті ракети ‒ 749 (+0),

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4896 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 190 (+0). Дані уточнюються. Поділитися:



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