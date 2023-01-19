Політика

За добу знищено понад 750 окупантів

19 Січня 2023 08:25
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 19.01.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 118530 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3136 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6235 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2122 (+14) од,
  • РСЗВ – 442 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 287 (+0) од,
  • гелікоптерів – 277 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1882 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4896 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 190 (+0).

Дані уточнюються.


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