За добу знищено 550 орків – Генштаб

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 23.12.
Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 100950 (+550) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3005 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5986 (+5) од,
- артилерійських систем – 1984 (+6) од,
- РСЗВ – 414 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 178 (+0).
Дані уточнюються.
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