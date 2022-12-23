Політика

За добу знищено 550 орків – Генштаб Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 23.12. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 100950 (+550) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3005 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5986 (+5) од,

артилерійських систем – 1984 (+6) од,

РСЗВ – 414 (+1) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 178 (+0). Дані уточнюються. Поділитися:



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