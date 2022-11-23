За добу знищено 410 рашистів – Генштаб

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 23.11. Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 85410 (+410) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2897 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5832 (+5) од,
- артилерійських систем – 1887 (+5) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
- крилаті ракети ‒ 480 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 161 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.
Поділитися: