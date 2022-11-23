Політика

За добу знищено 410 рашистів – Генштаб Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 23.11. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 85410 (+410) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2897 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5832 (+5) од,

артилерійських систем – 1887 (+5) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),

крилаті ракети ‒ 480 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 161 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Поділитися:



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