Політика

За добу знищено 410 рашистів – Генштаб

23 Листопада 2022 09:42
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 23.11. Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 85410 (+410) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2897 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5832 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1887 (+5) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 480 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.


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