Політика

За добу знищено 400 окупантів – Генштаб Генштаб ЗСУ оновив дані загальних бойових втрат противника з 24.02 по 25.09. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько/ about 56700 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2275 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 4832 (+25) од,

артилерійських систем – 1368 (+7) од,

РСЗВ – 328 (+1) од,

засоби ППО ‒ 171 (+1) од,

літаків – 259 (+4) од,

гелікоптерів – 220 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),

крилаті ракети ‒ 241 (+1),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 130 (+4). Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються. Поділитися:



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