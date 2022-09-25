Політика

За добу знищено 400 окупантів – Генштаб

25 Вересня 2022 09:54
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані загальних бойових втрат противника з 24.02 по 25.09. Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 56700 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2275 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4832 (+25) од,
  • артилерійських систем – 1368 (+7) од,
  • РСЗВ – 328 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 171 (+1) од,
  • літаків – 259 (+4) од,
  • гелікоптерів – 220 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 241 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 130 (+4).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.


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