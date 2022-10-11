За добу збито 46 крилатих ракет та 17 БПЛА ворога, загальні втрати о/с перевищили 63 тисячі

За даними Генштаба ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 63110 (+240) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2504 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5162 (+13) од,
- артилерійських систем – 1496 (+10) од,
- РСЗВ – 353 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 181 (+0) од,
- літаків – 268 (+1) од,
- гелікоптерів – 235 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1114 (+17),
- крилаті ракети ‒ 295 (+46),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3916 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 136 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.
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