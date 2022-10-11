Політика

За добу збито 46 крилатих ракет та 17 БПЛА ворога, загальні втрати о/с перевищили 63 тисячі

11 Жовтня 2022 09:29
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війна

За даними Генштаба ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 63110 (+240) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2504 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5162 (+13) од,
  • артилерійських систем – 1496 (+10) од,
  • РСЗВ – 353 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 181 (+0) од,
  • літаків – 268 (+1) од,
  • гелікоптерів – 235 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1114 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 295 (+46),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3916 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.


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