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Росія запустить у космос два іранські супутники
12 Жовтня 2024 19:33
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іран, космос, росія
Два іранські супутники, розроблені приватною компанією, відправлені в Росію для запуску на орбіту / Фото Tasnim News Agency

Іран відправив до Росії два своїх супутники, які будуть виведені на орбіту російським космічним апаратом, повідомило в суботу напівофіційне інформаційне агентство Tasnim, що стало останнім прикладом космічного співробітництва між двома країнами, які перебувають під санкціями США.

Як передає Reuters, розробка Kowsar, супутника для отримання зображень з високою роздільною здатністю, і Hodhod, невеликого супутника зв’язку, є першим значним зусиллям приватного космічного сектору Ірану, йдеться в повідомленні.

Росія відправляла іранські супутники на орбіту в лютому і у 2022 року, коли американські чиновники висловили стурбованість космічною співпрацею між Росією та Іраном, побоюючись, що супутник не тільки допоможе Росії в Україні, а й допоможе Ірану стежити за потенційними військовими цілями в Ізраїлі та на Близькому Сході.

Kowsar може бути використаний у сільському господарстві, управлінні природними ресурсами, моніторингу навколишнього середовища та ліквідації наслідків стихійних лих, повідомляє Tasnim. Hodhod призначений для супутникового зв’язку і може бути використаний у віддалених районах з обмеженим доступом до наземних мереж.

У вересні Іран здійснив другий цього року запуск супутника за допомогою ракети, побудованої його Вартовими революції. Запуск відбувся в той момент, коли США і європейські країни звинувачують Тегеран у передачі Росії балістичних ракет, які можуть бути використані у війні з Україною. Іран це заперечує.


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