Політика

Генштаб: учора відбулося 186 бойових зіткнень, втрати ворогів – 1300 осіб
13 Жовтня 2024 08:46
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генштаб
Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні станом на 08:00 13 жовтня 2024.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 90 авіаударів, зокрема, скинув 158 КАБ. Крім цього, здійснив 4243 обстріли, з них 156 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Річки, Катеринівка, Бунякине, Волфине, Будки, Шалигіне та Гудове Сумської області; Куп’янськ-Вузловий, Подоли, Ківшарівка, Кругляківка та Першотравневе Харківської області; Торське, Юр’ївка, Торецьк, Петрівка, Мирноград, Селидове, Рівнопіль, Богоявленка та Зелене Поле Донецької області; місто Запоріжжя та Мала Токмачка Запорізької області; Львове, Понятівка Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили засіб ППО, шість районів зосередження озброєння і військової техніки та один польовий склад боєприпасів російських загарбників.

  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової.
  • На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед у бік Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського.
  • На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.
  • На Краматорському напрямку окупанти атакували дев’ять разів у районах Калинівки, Часового Яру та Ступочок.
  • На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак у районах Торецька та Щербинівки.
  • На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка.
  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Зоряного, Дальнього та Антонівки.
  • На Времівському напрямку противник здійснив чотири штурми наших позицій у районі Богоявленки. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.
  • На Оріхівському напрямку відбито одну ворожу атаку неподалік Роботиного.
  • На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції дев’ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.
  • На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 49 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 45 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 71 автомобіль та одиницю спеціальної техніки окупантів.


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