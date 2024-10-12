Суспільство

Найближчими днями в Україні очікуються дощі
12 Жовтня 2024 20:59
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Закарпаття, річка (потік) Пилипець / Фото Facebook Бондар Володимир via “Фотоподорожі Україною”

На більшій частині України в неділю, 13 жовтня, пройдуть дощі, температура вночі 3-8° тепла (у західних областях заморозки 0-3°), на Лівобережжі 7-12° тепла; удень 10-15°, у південній частині 12-17°, повідомляє Укргідрометцентр.

На Лівобережжі, у Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях очікуються помірні дощі, вночі в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях і Криму місцями значні дощі (у Київській, вдень і у Львівській, Волинській та Рівненській областях невеликий дощ), на решті територій без опадів.

Вночі та вранці в західних областях туман. Вітер на Лівобережжі південно-східний, на решті територій північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у східних і Запорізькій областях, удень і на крайньому заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла (у західних областях сильні заморозки 0-3°), на Лівобережжі 7-12° тепла; вдень 10-15°, у південній частині 12-17°.

У Києві в неділю, 13 жовтня, місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 12-14°.

У понеділок, 14 жовтня, невеликі дощі, вдень у південно-західній частині без опадів. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. У західних і північних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на півдні до 12° тепла; вдень 7-12° тепла, у південній частині 11-16°.

На високогір’ї Карпат вночі невеликий мокрий сніг, решту часу переважно без опадів; температура вночі та вдень близько 0°.

У Києві 14 жовтня невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°.


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