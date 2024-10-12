У Грозному вибухнула АЗС: загинуло четверо людей

У Грозному, столиці Чечні, стався вибух на АЗС. Очевидці повідомляють, що заправка палає і досі, була повторна детонація. Загинули двоє дітей і двоє дорослих.

Про це повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними, загиблим дітям було 5 і 6 років. Особи загиблих поки що не встановлено. Чи була це сім’я, теж наразі невідомо.