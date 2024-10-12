Кримінал

У Грозному вибухнула АЗС: загинуло четверо людей
12 Жовтня 2024 16:21
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вибух, росія
Момент вибуху на АЗС у Грозному / Скріншот відео

У Грозному, столиці Чечні, стався вибух на АЗС. Очевидці повідомляють, що заправка палає і досі, була повторна детонація. Загинули двоє дітей і двоє дорослих.

Про це повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними, загиблим дітям було 5 і 6 років. Особи загиблих поки що не встановлено. Чи була це сім’я, теж наразі невідомо.


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