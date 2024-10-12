У Грозному вибухнула АЗС: загинуло четверо людей

У Грозному, столиці Чечні, стався вибух на АЗС. Очевидці повідомляють, що заправка палає і досі, була повторна детонація. Загинули двоє дітей і двоє дорослих.
Про це повідомляють росЗМІ.
За попередніми даними, загиблим дітям було 5 і 6 років. Особи загиблих поки що не встановлено. Чи була це сім’я, теж наразі невідомо.
Двое детей и двое взрослых погибли при взрыве на АЗС в Грозном— Спектр (@spektronline) October 12, 2024
По данным «Базы», погибшим детям было 5 и 6 лет. Личности погибших пока не установлены. pic.twitter.com/laayu7gBal