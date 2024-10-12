Зеленський про підсумки візитів до європейських столиці: тепер працюватимемо на рівні команд

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки своєї поїздки до Великої Британії, Франції, Італії та ФРН і зустрічей із лідерами цих країн.

Він розповів, що представив у чотирьох країнах план перемоги, який включає «всі деталі нашої стратегії наближення миру».

Представив нашим партнерам деталі Плану перемоги. Тепер будемо працювати на рівні команд, щоб зробити наші кроки на фронті та в дипломатії максимально сильними.

«Посилити наших хлопців на фронті. Посилити наші спільні позиції. Тепер на рівні команд працюватимемо з партнерами в Європі, щоб максимально наповнити кожен запланований крок, і цей наш план має привести до дієвого другого Саміту миру, щоб війна завершилася. І щоб це було справедливим, чесним завершенням війни», – сказав Зеленський.

«Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні – це все результати візиту до Лондона, Парижа, Рима та Берліна», – написав він у соцмережі.