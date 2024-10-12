“Я знаю: як стався “витік”. Андрій Мельник про диверсію на “Північному потоці”

Те, що українців несправедливо звинувачують у підриві “Північного потоку”, є скандалом, який покликаний похитнути довіру німців до України та створити привід для припинення допомоги. Так вважає колишній посол України в Німеччині, а нині посол в Бразилії Андрій Мельник.

В інтерв’ю для “Главком” він розповів, як стався “витік” щодо цього фейка:

Треба було б насамперед зовсім по-іншому комунікувати нам по цій фейковій історії з диверсією проти «Північного потоку», в якій прямо звинуватили Україну. Насправді, не існує жодних серйозних доказів у цій шитий білими нитками справі (щодо причетності до підриву «Північного потоку-2» українців), й що ця спецоперація була начебто здійснена за погодженням із вищим керівництвом України. Є лише бездоказові публікації у деяких ЗМІ. Я не маю сумнівів у тому, що мав місце адресний злив інформації із середовища розслідувачів цієї справи. Причому злив цей був свідомо зроблений. Поки я не готовий розповісти деталі, як саме цей злив відбувався, але це мені відомо. Таку хвилю дезінформації потрібно було б одразу ж збивати, як кажуть, на злеті, чого не було зроблено. А вийшло так, що німці цю приманку проковтнули й дійсно повірили, що якщо ми мовчимо і активно не спростовуємо ці фейки, то українці й справді мабуть таки винні. Найгірше те, що, за моєю інсайдерською інформацією, вище керівництво Німеччини, зокрема особисто канцлер Шольц, так само переконаний, що це було зроблено саме українцями. На жаль, така недбалість може мати для нас фатальні наслідки.

Газопроводи «Північний потік» (Nord Stream) та його розширення – «Північний потік-2» проходять через Балтійське море до Німеччини. Їх збудували для того, щоб Росія могла доставляти і продавати газ у Європу.

Наприкінці вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», неушкодженою залишилася одна з труб «Північного потоку-2». Цей газопровід не було запущено в експлуатацію: через вторгнення Росії в Україну на нього накладено санкції. Обидва газопроводи на момент вибуху не працювали, але були заповнені технічним газом.