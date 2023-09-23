Політика

За добу ворог втратив 510 чоловік, 11 танків і 33 артсистеми

23 Вересня 2023 09:19
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 23.09.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 275460 (+510) осіб,
  • танків ‒ 4655 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8912 (+21) од,
  • артилерійських систем – 6210 (+33) од,
  • РСЗВ – 789 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 530 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 1518 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8716 (+26) од,
  • спеціальна техніка ‒ 912 (+0).

Дані уточнюються.


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