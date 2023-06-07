Політика

За добу Сили оборони знищили 880 рашистів, літак і 13 танків Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З початку широкомасштабного вторгнення по 07.06.23 втрати рашистів орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3873 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 7560 (+17) од,

артилерійських систем – 3640 (+37) од,

РСЗВ – 594 (+4) од,

засоби ППО ‒ 352 (+1) од,

літаків – 314 (+1) од,

гелікоптерів – 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3219 (+7),

крилаті ракети ‒ 1171 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6349 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 492 (+3). Дані уточнюються.



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