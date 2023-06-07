Політика

За добу Сили оборони знищили 880 рашистів, літак і 13 танків

7 Червня 2023 08:08
29
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З початку широкомасштабного вторгнення по 07.06.23 втрати рашистів орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3873 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7560 (+17) од,
  • артилерійських систем – 3640 (+37) од,
  • РСЗВ – 594 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 352 (+1) од,
  • літаків – 314 (+1) од,
  • гелікоптерів – 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3219 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 1171 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6349 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 492 (+3).

Дані уточнюються.


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