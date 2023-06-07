За добу Сили оборони знищили 880 рашистів, літак і 13 танків

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З початку широкомасштабного вторгнення по 07.06.23 втрати рашистів орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3873 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7560 (+17) од,
- артилерійських систем – 3640 (+37) од,
- РСЗВ – 594 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 352 (+1) од,
- літаків – 314 (+1) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3219 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1171 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6349 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 492 (+3).
Дані уточнюються.