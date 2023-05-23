За добу Сили оборони знищили 40 руських артсистем

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З початку широкомасштабного вторгнення по 23.05.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 204360 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3789 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7419 (+12) од,
- артилерійських систем – 3318 (+40) од,
- РСЗВ – 565 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 295 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34),
- крилаті ракети ‒ 1015 (+4),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 433 (+6).
Дані уточнюються.
Поділитися: