Політика

За добу Сили оборони знищили 40 руських артсистем

23 Травня 2023 08:08
59
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З початку широкомасштабного вторгнення по 23.05.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 204360 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3789 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7419 (+12) од,
  • артилерійських систем – 3318 (+40) од,
  • РСЗВ – 565 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
  • літаків – 309 (+0) од,
  • гелікоптерів – 295 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 1015 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 433 (+6).

Дані уточнюються.


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За добу Сили оборони знищили 40 руських артсистем
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