Політика

За добу Сили оборони знищили 40 руських артсистем Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З початку широкомасштабного вторгнення по 23.05.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 204360 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3789 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7419 (+12) од,

артилерійських систем – 3318 (+40) од,

РСЗВ – 565 (+0) од,

засоби ППО ‒ 327 (+0) од,

літаків – 309 (+0) од,

гелікоптерів – 295 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34),

крилаті ракети ‒ 1015 (+4),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 433 (+6). Дані уточнюються. Поділитися:



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