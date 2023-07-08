Політика

За добу Сили оборони “закобзонили” 630 окупантів

8 Липня 2023 09:48
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 233440 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4074 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7953 (+9) од,
  • артилерійських систем – 4346 (+16) од,
  • РСЗВ – 661 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 410 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3666 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
  • кораблі /катери / ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16) од,
  • спеціальна техніка ‒ 619 (+7).

Дані уточнюються.


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