Політика

За добу Сили оборони “закобзонили” 630 окупантів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 233440 (+630) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4074 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7953 (+9) од,

артилерійських систем – 4346 (+16) од,

РСЗВ – 661 (+3) од,

засоби ППО ‒ 410 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3666 (+14),

крилаті ракети ‒ 1271 (+0),

кораблі /катери / ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16) од,

спеціальна техніка ‒ 619 (+7). Дані уточнюються.



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